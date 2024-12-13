В СК возбудили дело после нападения бойцовской собаки на женщину с ребенком в лифте

В Следственном комитете Краснодарского края возбудили уголовное дело после нападения на местную жительницу собаки бойцовской породы, предположительно, стаффордширского терьера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Николая Воробьева. По предварительной информации, женщина с ребенком ехали в лифте вместе с девушкой и ее собакой. В какой-то момент мать с дочерью решили покинуть лифт, так как ребенок сильно боялся животное. Выходя из кабины, соседка пнула девушку и задела ее питомца. Хозяйка собаки вместе с животным вышли вслед за агрессором. Между женщиной и девушкой случился конфликт, в котором собака стала защищать владелицу, и вцепилась в руку ее обидчице. При этом, по информации СК, хозяйка собаки не пыталась этому воспрепятствовать.

«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — заявили в СК.

В ведомстве уточнили, что ребенок не пострадал.

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