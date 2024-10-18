Бойцовский пес изуродовал лицо семилетней россиянке

В Дзержинске бойцовский пес соседки напал на семилетнюю девочку и вцепился ей в лицо. Ребенку понадобилась медицинская помощь, а после восстановления остались большие шрамы. Историей пострадавшей поделились журналисты телевизионной программы «Кстати».

Как рассказала бабушка пострадавшей девочки, все произошло в коридоре на общей площади в коммуналке. Хозяйка шарпея распивала вместе со знакомыми спиртные напитки, рядом с ней была собака. Дети играли в прятки. Одна из девочек подбежала к псу, хотела его погладить, но животное среагировало агрессивно. Собеседница издания отметила, что пес вцепился внучке в лицо и буквально его «ел».

«Швы наложили на переносицу, лоб. Было множество мелких ран — как большая гематома на все лицо. Было страшно», — поделился отец девочки.

Вахтер общежития, где произошло ЧП, отметила, что это не первый случай, когда животное кусает людей. Женщина отметила, что на всякий случай держит при себе газовый баллончик, а еще одна соседка носит с собой для защиты длинный ключ.

Родственники несовершеннолетней отметили, что с момента инцидента — прошло около полутора месяцев — хозяйка не принесла извинений. Семья девочки написала на женщину заявление в полицию, но им пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Хозяйка животного в беседе с журналистами признала свою вину и отметила, что «недоглядела» за питомцем. При этом женщина отрицает, что это не первый случай агрессии со стороны ее пса. Она отметила, что после инцидента якобы закрывает собаку на ключ и держит на цепи.

В полиции Нижегородской области не комментировали отказ в возбуждении дела.

Ранее в Тульской области собака напала на маленького ребенка на детской площадке.