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Россиянин за пять месяцев отдал мошенникам 14 млн рублей

В Ленобласти мужчина пять месяцев общался с мошенниками и отдал 14 млн рублей

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Житель Ломоносовского района Ленинградской области обратился в правоохранительные органы с заявлением, что стал жертвой аферистов. Об этом сообщает 47channel.

По информации издания, 12 декабря 59-летний мужчина из поселка Новоселье пришел в отделение полиции и рассказал, что остался без 14 млн рублей. По словам заявителя, мошенники «обрабатывали» его несколько месяцев. Первые звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, начали поступать ленинградцу в середине июня — тогда мошенники смогли убедить собеседника передать их курьеру 3,7 млн рублей наличными. На этом их общение не закончилось, и мужчина продолжил пополнять карманы аферистов, переводя свои средства на указанные банковские счета. В общей сложности сумма ущерба составила более 14,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее юрист рассказал, как мошенники перехватывают PIN-коды банковских карт.

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