Россияне стали чаще подписываться на онлайн-кинотеатры

Количество подписок на онлайн-сервисы увеличилось за год на 78%, показало исследование KION и МТС Банка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольший рост в сентябре 2024 года показали онлайн-кинотеатры — 98%, количество экосистемных подписок выросло на 77%, на музыкальных сервисах, наоборот, наблюдается снижение на 8% по сравнению с сентябрем 2023 года.

При этом большинство россиян предпочитает экосистемные подписки. Они включают в себя сразу кинотеатры, музыкальные стриминговые сервисы и набор других привилегий. Их доля в сентябре 2024 года составила 77%, на онлайн-кинотеатры приходится 21%, на музыкальные сервисы – всего 2%.

Аналитики считают, что будущее именно за экосистемными подписками – они предлагают сразу несколько сервисов ежедневного использования, а экономия от некоторых из них превышает стоимость подписки в несколько раз.

Средний чек на подписку на онлайн-сервисы за год не изменился и составил 300 рублей в сентябре 2024 года.

Также россияне рассказали о том, какие развлекательные онлайн-сервисы они предпочитают. В топ самых популярных вошли онлайн-кинотеатры (самый популярный тип сервисов – их выбрало 80% опрошенных), сервисы для чтения книг (42%), музыкальные стриминги (41%), онлайн-игры (39%), образовательные сервисы (28%).

66% опрошенных подписаны на 1-2 развлекательных онлайн-сервиса, на 3-4 сервиса – 26% респондентов, на 5-7 – 5%, а на более 8 – 3%.

Мужчины самыми важными факторами при выборе подписки считают наличие на платформе определенного контента (70% опрошенных), доступность цены (66%), разнообразие контента (57%). Тогда как для женщин на первом месте – доступность цены (73% опрошенных), на втором – наличие конкретного контента (57%) и на третьем – удобство приложения и интерфейса (52%).

При этом самыми активными пользователями развлекательных онлайн-сервисов оказались респонденты в возрастной группе от 25 до 34 лет – среди них доля тех, кто пользуется ими каждый день, составила 71%.

Больше половины респондентов – 56% – пользуются развлекательными онлайн-сервисами каждый день. 34% – 2-3 раза в неделю, 6% – раз в неделю, 2% – реже одного раза в месяц и столько же – 1-3 раза в месяц.

Чаще всего для просмотра, прослушивания и прочтения контента респонденты используют мобильный телефон – этот вариант выбрали 77% опрошенных. Ноутбук или стационарный компьютер – 53%, а телевизор – 44%.

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