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Мигранта, уклонившегося от снятия отпечатков пальцев, решили выдворить из России

В Магнитогорске решили выдворить мигранта, уклонившегося от снятия отпечатков

В Магнитогорске решили выдворить из страны мигранта, который уклонился от снятия отпечатков пальцев и медосвидетельствования. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, полицейские выявили в городе 52-летнего мигранта, который не прошел обязательные процедуры дактилоскопии и медосвидетельствования. Его привлекли к административной ответственности. Суд принял решение о принудительной высылке иностранца за пределы страны.

Отмечается, что в этом году за аналогичные нарушения к административной ответственности привлекли 230 мигрантов. При этом 92 из них в результате были высланы из страны по решению суда.

До этого Бабушкинский суд Москвы постановил выдворить из России 25 кубинцев, которые работали на стройке в столице незаконно. Каждому из них также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее число выдворенных из РФ нелегалов в 2024 году выросло вдвое.

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