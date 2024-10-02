Сталкер распылил перцовые баллончики в скейт-парке с детьми

В Кирове 25-летний молодой человек пришел в скейт-парк, когда он был полон детей, и распылил внутри перцовые баллончики. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации СМИ, мужчина уже три года преследует девушку, которая сейчас занимает в организации должность директора. На опубликованном видео девушка кричит агрессору с баллончиком, чтобы тот ушел, так как внутри много детей. На что тот парирует тем, что девушка якобы сломала его смартфон.

После инцидента, по данным издания, скейтпарк закрылся на два дня. В результате случившегося пострадали несколько десятков человек.

До этого в Петербурге сталкер напал на бывшую сожительницу и отправил женщину в больницу. Мужчина подкараулил жертву на парковке, после чего бросился на нее с ножом. Первую помощь пострадавшей оказали прохожие, они же вызвали скорую.

Ранее в Приморье мужчина искалечил бывшую девушку, чтобы она не могла работать.