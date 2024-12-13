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В российском заповеднике показали кадры с семейством рысей

В нацпарке «Башкирия» показали кадры с семейством рысей

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Национальный парк «Башкирия»/VK

В национальном парке «Башкирия» поделились редким видео с фотоловушки, установленной в лесу — на кадры попало семейство рысей. Запись появилась на официальной странице заповедной зоны во «ВКонтакте».

«Не припомним, чтобы в нашу фотоловушку попадало сразу целое семейство рысей, да еще крупным планом, — похвалились работники парка. — Рыжая красавица мама, как полагается, идет по лесу первая, внимательно прислушиваясь к шорохам. За ней бегут ее котята, окрепшие к зиме».

Зоологи напомнили, что самки воспитывают детенышей без помощи самцов, а последние могут навестить семью только, если ареал его обитания будет у логова самки.

По словам ученых, эти представители кошачьих обладают длинными и крепкими лапами, которые помогают им прыгать на высоту до четырех метров и разбегаться со скоростью до 65 километров в час.

Судя по информации на записи, кадры были сделаны еще в феврале 2024 года.

Ранее в Бурятии охранник железнодорожного моста сняла, как рысь заблокировала ее в кабинке.

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