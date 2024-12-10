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«Взяли в плен»: рысь заблокировала охранника железнодорожного моста в кабинке

В Бурятии рысь заблокировала охранника железнодорожного моста в кабинке

В республике Бурятия рысь, вышедшая из леса, заблокировала женщину-охранника на железнодорожном мосту. «Пленница» сняла дикую кошку на видео. Позже кадры со зверем опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Запись сделала жительница села Кардон в Тарбагатайском районе. По словам очевидцев, рысь прогулялась по селу, ничего не опасаясь, а затем забралась на мост и расположилась рядом с постом охранника.

«Ребята, меня взяли в плен. Рысь пришла и села, я не знаю, что делать. Я ей кричу, она не уходит. Боюсь дверь открывать, напасть может. Она мощная, она мне нравится. Мне и интересно, и классно, и одновременно страшно», — эмоционально рассказывает на камеру охранница.

Позже животное все же ушло, но, как утверждают жители, все еще находится на территории села, что вызывает опасения.

Комментариев по поводу ситуации от официальных служб не поступало.

Ранее в Курганской области поймали и отпустили на волю рысь, забравшуюся в курятник.

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