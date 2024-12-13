В Дагестане стадо лошадей застряло в глиняной яме

В Дагестане стадо лошадей провалилось в глиняную яму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, инцидент произошел в Цунтинском районе. Местные жители рассказывают, что спасти животных будет очень сложно, и пока что сделать это не получается — жидкая масса затягивает лошадей все сильнее. По словам очевидцев, ситуацию усугубляет плохая погода.

В начале декабря сообщалось, что в Индии спасли слоненка, который провалился в колодец. Как рассказал местный лесничий, на место инцидента прибыли сотрудники лесной станции Валара, которые начали работу вместе с группой быстрого реагирования и пожарно-спасательной службой. По его словам, для освобождения застрявшего слоненка спасатели были вынуждены разрушить стену колодца, создавая проход для животного.

11 декабря МЧС России сообщало, что в селе Пьянково Курганской области произошел пожар на ферме — в результате огонь уничтожил 25 свиней. Возгорание тушили восемь сотрудников ведомства при помощи трех единиц техники. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Ранее в Алтайском крае олененок вышел к людям, спасаясь от лесных пожаров.