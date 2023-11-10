Названы способы улучшить настроение при недостатке солнечного света

Побороть ухудшение настроения из-за короткого светового дня могут светотерапия с помощью специальной лампы, а также регулярные физические упражнения и налаживание режима сна. Об этом эксперты по здоровью рассказали журналу Health.

Опрос 2022 года показал, что почти у 40% американцев настроение ухудшается зимой, причем они связывают это с коротким световым днем. Побороть дневную сонливость может естественный свет: лучше всего выйти после пробуждения на улицу на 15–30 минут. Менее эффективны, но также могут помочь световые короба для светотерапии, которые позволяют получать больше света.

Исследования показали, что лампы для светотерапии могут быть особенно полезны для людей с сезонным аффективным расстройством (САР). Это состояние проявляется постоянной грустью, тревогой, чувством безнадежности, усталостью, сонливостью и перееданием. По словам экспертов, САР чаще встречается у людей с тревожным, депрессивным или биполярным расстройствами. Предполагается, что оно может быть связано с недостатком витамина D, для выработки которого нужен солнечный свет. Дефицит витамина D может привести к снижению уровня гормона серотонина, который играет важную роль в регуляции настроения, а также к чрезмерной сонливости из-за избытка мелатонина.

Также эффективно раннее пробуждение: люди, которые поздно просыпаются, получают меньше солнечного света. В дополнение к утреннему стоит установить вечерний будильник, сигнализирующий о том, что пора готовиться ко сну. Физические упражнения также улучшают ночной сон и способствуют высвобождению эндорфинов, которые помогают справиться с перепадами настроения в зимнее время.

Большинство людей могут адаптироваться к короткому световому дню в течение нескольких дней. Если проблемы со сном или настроением продолжают сохраняться в течение нескольких недель или месяцев, лучше всего обратиться к психологу, специалисту по сну или другому медицинскому работнику, заключили эксперты.

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