Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пара, которая поженилась и развелась 12 раз за 43 года, подозревается в мошенничестве

OC: супруги в Австрии, разводившиеся 12 раз за 43 года, обвиняются в мошенничестве

close
Freepik.com

Пара из Австрии, которая поженилась и развелась 12 раз за 43 года, подозревается в мошенничестве, пишет Oddity Central.

Полиция в Вене начала расследование дела 76-летней супруги и 70-летнего супруга, которые за 43 года заключили и расторгли брак 12 раз. Пара подозревается в использовании юридической лазейки, чтобы незаконно получать значительные суммы денег.

Следствие показало, что женщина, которая потеряла первого мужа в 1981 году, регулярно разводилась и затем вновь выходила замуж для получения пособия в размере €27 тысяч. Согласно австрийскому законодательству, вдовы имеют право на пенсию, пока не вступят в новый брак, что позволило паре разводиться каждые три года для получения выплат.

Расследование, проведенное Управлением уголовных расследований Граца, выявило, что, несмотря на постоянные разводы, пара проживала вместе, вела совместное хозяйство и даже делила супружеское ложе. Их соседи описывали супругов как образцовую семью.

Теперь предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве, и прокуроры утверждают, что муж с женой присвоили себе около €326 тысяч.

Ранее пара из Филадельфии стала старейшими молодоженами в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами