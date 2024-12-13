Пара, которая поженилась и развелась 12 раз за 43 года, подозревается в мошенничестве

Пара из Австрии, которая поженилась и развелась 12 раз за 43 года, подозревается в мошенничестве, пишет Oddity Central.

Полиция в Вене начала расследование дела 76-летней супруги и 70-летнего супруга, которые за 43 года заключили и расторгли брак 12 раз. Пара подозревается в использовании юридической лазейки, чтобы незаконно получать значительные суммы денег.

Следствие показало, что женщина, которая потеряла первого мужа в 1981 году, регулярно разводилась и затем вновь выходила замуж для получения пособия в размере €27 тысяч. Согласно австрийскому законодательству, вдовы имеют право на пенсию, пока не вступят в новый брак, что позволило паре разводиться каждые три года для получения выплат.

Расследование, проведенное Управлением уголовных расследований Граца, выявило, что, несмотря на постоянные разводы, пара проживала вместе, вела совместное хозяйство и даже делила супружеское ложе. Их соседи описывали супругов как образцовую семью.

Теперь предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве, и прокуроры утверждают, что муж с женой присвоили себе около €326 тысяч.

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