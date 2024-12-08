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Врач рассказала, как подобрать вес утяжеленного одеяла для крепкого сна

MedicalXpress: вес утяжеленного одеяла должен составлять 10% от массы тела

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Shutterstock

Для крепкого сна нужно выбирать утяжеленное одеяло, вес которого будет равняться 10% массы тела человека. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Нил Уолии, специалист по медицине сна из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Когда на улице становится холодно, утяжеленные одеяла могут стать хорошим способом согреться. Некоторые люди говорят, что дополнительный вес одеяла помогает им отвлечься от дневных забот и быстрее заснуть.

Утяжеленные одеяла обычно наполняют стеклянными бусинами, гранулами или хлопком. Ученые точно не знают, как именно работают такие одеяла, но у них есть несколько предположений. Некоторые исследования показали, что равномерно распределенный по телу вес может подавлять деятельность нервной системы, отвечающую за реакцию «бей или беги».

Также ученые предполагают, что дополнительное давление на тело может сигнализировать мозгу о необходимости выработки так называемого гормона любви, также известного как окситоцин. Он вырабатывается во время общения или объятий и обладает способностью снижать тревожность.

По словам Уолии, для повышения качества сна рекомендуется выбирать одеяло, вес которого составляет около 10% от массы тела пользователя. Однако им не рекомендуется укрывать младенцев и детей младшего возраста, так как тяжелые одеяла могут мешать движению и дыханию. Людям с апноэ, нарушениями сна или проблемами с дыханием также следует проконсультироваться с врачом перед использованием утяжеленного одеяла.

Ранее был назван простой способ улучшения сна при депрессии.

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