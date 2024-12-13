Таможенники задержали пассажирку с украшениями под одеждой на миллионы рублей

Таможенники аэропорта Шереметьево задержали женщину с украшениями и драгоценными камнями, которые она пыталась ввезти в РФ под одеждой. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.

Инспекторы обратили внимание на пассажирку, прибывшую рейсом из Китая. Проверка ручным металлодетектором показала, что та прячет что-то под курткой.

При более детальном досмотре у женщины нашли 325 дорогостоящих изделий, среди которых были золотые браслеты, цепочки и драгоценные камни.

«Предварительное исследование показало, что украшения новые и изготовлены из сплавов золота 585 и 750 пробы, а неоправленные камни являются бриллиантами», — уточнили в пресс-службе, добавив, что их стоимость оценивается в 5 млн рублей.

Нарушительница попыталась оправдаться, что везла изделия для своих знакомых. Теперь ей грозит до семи лет за контрабанду и штраф до 1 млн рублей.

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