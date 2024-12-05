Петербуржец отправил в мешке Деда Мороза в Ригу три пачки валюты, таблетки и серьги

В Санкт-Петербурге сотрудники Центральной почтовой таможни заинтересовались одной из посылок за границу после ее сканирования и нашли в ней запрещенную к вывозу валюту. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России (ФТС).

Житель Северной столицы упаковал в мешок Деда Мороза завернутые в фольгу три пачки банкнот на общую сумму 18 тысяч евро, четыре пары серебряных серег, а также блистеры с гормональными таблетками. Посылка должна была отправиться в Ригу, но теперь ее содержимое отправилось на экспертизу.

Отправителю грозит административная ответственность за сокрытие товаров от таможенного контроля, а также нарушение перевозки товаров без соответствующего разрешения от таможни.

До этого российские таможенники пресекли канал военной амуниции, которую гражданин ЕС организовал, задействуя граждан РФ.

Ранее новосибирские таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России $32 тысячи.