Адвокат назвал необоснованным прекращение дела кота Твикса

Уголовное дело о гибели кота Твикса, которого выкинули из поезда, закрыли. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат владельцев животного Сергей Егоров.

«Дело возбудили 24 января, прекратили, 8 октября. Прекратили за отсутствием события преступления. Здесь ключевое основание в том, что не доказан умысел проводницы на умышленное убийство животного. У нас статья 245 УК РФ — это преступление, которое совершается с прямым умыслом. А здесь получается, что не хотела и не убила, просто выкинула. Но это действие повлекло за собой цепочку событий, которые привели к его гибели. У нас есть заключение экспертизы в деле, что погиб он от кровопотери, которая развилась в следствие укушенных ран — кота покусали, и он погиб», — сказал он.

При этом Егоров назвал срок следствия по делу необоснованно долгим. По его словам, расследование длилось 10 месяцев, за это время допросили потерпевшего, 15 свидетелей и провели четыре экспертизы.

«Я считаю, это, это необоснованно долгий срок следствия, который в итоге привел к необоснованному прекращению уголовного дела. У нас [глава СК Александр] Бастрыкин любит брать все на контроль, в итоге ни контроля Бастрыкина, ни контроля центрального аппарата в виде его подчиненных я не увидел. Допрашивать 15 человек 10 месяцев, это по 2 человека в месяц. Это вообще не напрягаясь. Я понимаю, что у следователей в производстве есть другие дела. Но коль оно резонансное на контроле в центральном аппарате, наверное, это нужно было делать быстрее и качественнее. Я думаю, что постановление о прекращении уголовного дела необоснованно. Исходя из текста, что я вижу, расследование могло быть более качественным и объективным. Есть вопросы, на которые до сих пор мы не нашли ответов, хотя это все обсуждалось», — отметил он.

Адвокат добавил, что он и владельцы Твикса имеют право обжаловать это постановление, но решение будет принято после общения с хозяевами. Он считает, что оценку действиям проводницы, выбросившей кота, можно дать и по другим статьям.

«Нужно дополнительно людей допрашивать. Естественно, я считаю, нужно дать квалификацию действиям этой женщины, не только по статье 245 УК РФ, у нас статья есть 167 УК РФ— умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества. Она тоже подразумевает прямой умысел, но у нас есть самоуправство. Есть у нас 238 УК РФ — это выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Конечно, Эдгар (владелец кота. — «Газета.Ru» изначально говорил, что не хочет, чтобы и в тюрьму посадили, но он хочет социальной справедливости какой-то, чтобы было разбирательство», — заключил он.

В январе 2024 года в Кирове работница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за бездомного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Поисками кота занялись волонтеры. Через несколько дней его нашли, но было уже поздно. Хозяин животного заявил, что обратится в суд.

В РЖД принесли извинения за происшествие с Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах. Проводницу, выбросившую кота, отстранили от работы.

Ранее РЖД изменили систему перевозки животных после случая с котом Твиксом.