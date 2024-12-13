Врач рассказала, какой завтрак опасен для пожилых

Людям старше 60 лет не стоит завтракать продуктами с большим количеством сахара, потому что в этом возрасте они часто сталкиваются с преддиабетическим состоянием, инсулинорезистентностью или диабетом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Так, например, утром она не советует есть белый хлеб с джемом, пирожок с повидлом, рисовую или манную кашу, а также пить сладкий чай. По ее словам, эти продукты спровоцируют повышение уровня глюкозы в крови.

«Всплески глюкозы разрушающе действуют на эндотелий сосудов. Поскольку у пожилых есть склонность к развитию атеросклероза, на поврежденный эндотелий устремляется холестерин. Это может привести к образованию атеросклеротических бляшек, дисфункции сосудов и развитию осложнений — инсульту и инфаркту», — предупредила Соломатина.

Врач рекомендует пожилым завтракать продуктами, которые содержат углеводы, белки и клетчатку. Например, овсянкой, гречкой или пшенкой с кусочком нежирного сыра, цельнозерновым хлебом или омлетом с овощами.

Ученые из Австралийского католического университета до этого установили, что завтрак в раннее (семь часов утра) или позднее время (полдень) и прогулки после еды помогают стабилизировать уровень сахара в крови у лиц с диабетом второго типа.

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