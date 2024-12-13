Фигурантов дела о хищениях при постройке бункеров для Минобороны осудили

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему замгендиректора ООО «Атлас» Дмитрию Пипко и экс-гендиректору предприятия Андрею Епифанцеву за хищения при строительстве секретных подземных бункеров для Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Пипко наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей. Епифанцеву назначить 3 года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей», — огласил приговор судья.

Обвиняемых взяли под стражу в зале суда. Оба фигуранта частично признали вину и частично возместили ущерб, заявленный в иске потерпевшей стороны. Минобороны РФ сообщало, что общая сумма ущерба составила 1 млрд 809 млн 612 тысяч рублей.

В декабре также сообщалось, что генерального директора компании «Ленбытхим» Дениса Михайлова, ранее находившегося под домашним арестом, арестовали по делу о хищении более 50 млн рублей в рамках госконтрактов для министерства обороны России.

Ранее суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны.