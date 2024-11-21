Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны

Суд вынес приговоры трем предпринимателям по делу о хищении сотен миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.

Речь идет о Вячеславе Шустове, Константине Савостьянове и Сергее Белове, которые были гендиректорами коммерческих предприятий. Следствие установило, что в 2018-2021 годах все трое при исполнении многомиллионных госконтрактов на поставку продукции для нужд Минобороны похитили более 300 млн рублей. Выяснилось, что бизнесмены завышали стоимость и использовали подложные документы, чтобы украсть деньги.

В итоге Савостьянова приговорили к 9 годам лишения свободы, а Шустов и Белов получили по 6 лет колонии общего режима. Арестованное имущество обвиняемых — деньги, недвижимость и автомобили на общую сумму более 50 млн рублей — суд обратил в пользу государства.

У замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении.