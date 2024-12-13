Родителям рассказали, когда начинать вводить прикорм для детей

Магазинный прикорм для детей нужно вводить с 4,5–5,5 месяца, это будет зависеть от того, получает ли он грудное молоко. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

По ее словам, вводить прикорм в семь-восемь месяцев уже поздно.

«В интервале 4,5-6 месяцев открывается так называемое «золотое окно толерантности». Это тот возрастной интервал, когда ребенок охотно знакомится с новыми продуктами и правильно их воспринимает. В противном случае слишком раннее или слишком позднее введение прикорма может способствовать формированию пищевой аллергии», — сообщила Зайниддинова.

Она рекомендует давать детям баночный прикорм до года. После этого врач рекомендует переходить на более взрослую еду, например, супы, отварные овощи, макароны, фрукты и ягоды по сезону.

Педиатр-гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Евгения Овчинникова до этого рассказала «Газете.Ru», что вводить прикорм для ребенка нужно с четырех-шести месяцев. Однако она напомнила, что каждый ребенок уникален, и у него могут быть индивидуальные особенности пищеварительной системы.

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