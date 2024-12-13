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Врач рассказала, как выбрать детское пюре

Врач Зайниддинова: при выборе пюре важно смотреть на срок годности

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При выборе магазинного пюре для ребенка важно обращать внимание на внешний вид продукта и срок годности. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

«Вся маркировка должна быть сохранна. Когда вы будете открывать упаковку дома, вы должны услышать характерный звук по типу шлепка. Это означает, что упаковка была закрыта правильно, и при открытии ее герметизация, соответственно, нарушилась. Далее нужно убедиться, что содержимое баночки не содержит плесени, сторонних компонентов», — продолжила эксперт.

Перед тем, как дать ребенку, врач советует переложить прикорм в детскую посуду, чтобы убедиться, что в нем нет сторонних примесей и ингредиентов. Зайниддинова также советует подогреть овощные пюре и мясной прикорм.

Педиатр-гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Евгения Овчинникова до этого рассказала «Газете.Ru», что вводить прикорм для ребенка нужно с четырех-шести месяцев. Однако она напомнила, что каждый ребенок уникален, и у него могут быть индивидуальные особенности пищеварительной системы.

Ранее сообщалось, что россиянка нашла мышь в упаковке детского пюре.

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