В Думе предложили уголовно наказывать за вовлечение детей в курение

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся одним из авторов инициативы, заявил, что в Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании вплоть до ареста на срок до 6 месяцев за систематическое вовлечение детей в курение и потребление никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Крашенинникова, предлагается ужесточить наказание за вовлечение детей в курение, если гражданин дважды в течение года уже получал административное наказание за аналогичное нарушение.

«За это предусматривается штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года», — отметил депутат.

Он добавил, что законопроект предусматривает повышенную ответственность в случае, если детей в курение вовлекают родители, педагоги или другие ответственные за воспитание несовершеннолетних.

До этого СУ СК РФ по Воронежской области сообщало, что россиянки позволили маленькой девочке курить электронную сигарету.

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