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В Думе предложили уголовно наказывать за вовлечение детей в курение

В Думу внесен проект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение

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РИА Новости

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся одним из авторов инициативы, заявил, что в Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании вплоть до ареста на срок до 6 месяцев за систематическое вовлечение детей в курение и потребление никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Крашенинникова, предлагается ужесточить наказание за вовлечение детей в курение, если гражданин дважды в течение года уже получал административное наказание за аналогичное нарушение.

«За это предусматривается штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года», — отметил депутат.

Он добавил, что законопроект предусматривает повышенную ответственность в случае, если детей в курение вовлекают родители, педагоги или другие ответственные за воспитание несовершеннолетних.

До этого СУ СК РФ по Воронежской области сообщало, что россиянки позволили маленькой девочке курить электронную сигарету.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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