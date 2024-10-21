Психолог рассказала, как распознать у детей проблемное использование гаджетов

Нарушение общения вне интернета и социальных сетей у детей говорит о проблемном использовании гаджетов. Об этом kp.ru рассказала психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.

«Если вместо того, чтобы идти гулять с друзьями, он предпочитает сидеть в интернете. Дальше жизнь в сети приводит к проблемам со сном, иногда и к бессоннице, сложностям с аппетитом, к пренебрежению любыми занятиям физической активностью», — говорится в сообщении.

Помимо этого, у таких детей может появиться оппозиционно-вызывающее поведение. К его признакам можно отнести эмоциональную неуравновешенность, агрессивность, озлобленность, мстительность, пренебрежение правилами поведения, а также стремление раздражать, задирать, обвинять других людей.

Специалисты в области психологии до этого предупредили о потенциальных рисках для здоровья, связанных с чрезмерным использованием смартфонов, планшетов и других электронных устройств. По словам психолога Лидии Кутузовой, постоянное увлечение гаджетами может привести к информационной перегрузке, снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и повышенной утомляемости.

Ранее психолог рассказала, как не впасть в зависимость от гаджетов.