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Ученые доказали пользу для мозга от ведения записей от руки

FIP: создание рукописного текста развивает память и мышление

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Ученые из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме обнаружили доводы в пользу письма от руки по сравнению с печатанием на клавиатуре. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Чтобы выяснить, приводит ли процесс написания букв от руки к большей связности мозга, специалисты изучили работу мозговых нейронных структур, участвующих в обоих способах создания текста.

В ходе эксперимента ученые собрали данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 36 студентов, которым предложили писать от руки или печатать на клавиатуре слова, появляющиеся на экране. Для рукописного ввода добровольцы использовали сенсорный планшет и стилус.

ЭЭГ показало, что связность различных областей мозга возрастала, когда люди писали, а не печатали. Эффект обусловлен движениями пальцев при выведении отдельных букв. При этом мозг стимулируется сильнее, чем во время нажатий на клавиши.

«Мы выяснили, что при письме от руки модели взаимодействия мозга гораздо более сложные, чем при наборе текста на клавиатуре», — отметила один из авторов исследования, профессор Одри ван дер Меер.

В практическом плане ведение записей от руки улучшает запоминание и структурирование информации. Это может помочь школьника и студентам быстрее и надежнее осваивать учебную программу, считают ученые.

Ранее нашли в мозге неиспользуемые области, которые можно задействовать для борьбы с деменцией.

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