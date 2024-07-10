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В Амурской области мальчик провалился в яму и получил ожоги обеих ног

В Приамурье котельная заплатит компенсацию ребенку за падение в яму с золой

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Depositphotos

В Амурской области ресурсоснабжающая компания заплатит ребенку, который получил ожоги обеих ног по вине ее сотрудников. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 5 марта в Зейском районе области. Тогда во время прогулки восьмилетний мальчик забрел на территорию котельной и упал в неогороженную яму с золой. В итоге пострадавший получил термические ожоги обеих голеней и оказался в больнице.

Как было установлено, все произошло из-за халатности должностных лиц ООО «Тепло 8». Права несовершеннолетнего пришлось восстанавливать в судебном порядке, теперь он получит денежную компенсацию.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с организации компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей. Суд требования удовлетворил в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее россиянка отсудила у ТЦ компенсацию за сломанный позвоночник ребенка.

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