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В Петербурге автоледи сбила мальчика, когда он шел по переходу без родителей

В Петербурге машина сбила восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе

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Global Look Press

В Петербурге ребенка госпитализировали после аварии. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Джона Рида. По версии полиции, женщина за рулем автомобиля марки Chevrolet двигалась по направлению к улице Бадаева, но в какой-то момент наехала на восьмилетнего мальчика.

Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу, в этот момент взрослых рядом не было.

Пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести, о характере травм не сообщается.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Томской области камера засняла водителя, который сбил ребенка по пути в школу. Как рассказал очевидец, мужчина за рулем микроавтобуса не вызвал сотрудников ГАИ, а посадил пострадавшего в салон и подвез к учебному учреждению. Мальчик отделался ссадинами и испугом.

Ранее юноша за рулем автомобиля сбил девятилетнюю девочку, переходившую дорогу в Копейске.

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