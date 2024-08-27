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Юноша за рулем автомобиля сбил девятилетнюю девочку, переходившую дорогу в Копейске

В Копейске юноша на машине сбил девятилетнюю девочку, переходившую дорогу

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Телеграм-канал Агентство чрезвычайных новостей

В Копейске 18-летний юноша за рулем автомобиля сбил девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, ребенок подошел к пешеходному переходу и убедился, что ее пропускает один из автомобилистов. После этого девочка побежала через дорогу и ее сбила машина, за рулем которой был 18-летний юноша. Он не заметил школьницу.

В результате аварии малолетняя получила травмы. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого в Башкирии тракторист наехал на трехлетнего ребенка, игравшего с сестрой на улице. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение, он получил тяжелые травмы. Оказалось, что мужчина за рулем спецтехники был пьян — в выдыхаемом им воздухе зафиксировали 0,869 мг/л спирта.

Ранее младенца за рулем каршеринга заметили в Подмосковье.

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