Фитнес-тренер объяснил, как поддерживать себя в форме зимой

В холодное время года можно кататься на лыжах и коньках или играть в зимние игры, чтобы поддерживать себя в форме. Об этом рассказал фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко, передает Pravda.Ru.

По его словам, такие занятия также могут укрепить здоровье. Перед тренировками он советует выполнять разминку, чтобы не допустить получения травм. Заниматься спортом можно в любое удобное время, уточнил эксперт.

«Сочетайте физическую активность и правильное питание, следите за калорийностью пищи и увеличивайте уровень активности, выбирая подходящие зимние виды спорта», — говорится в сообщении.

Чтобы получать необходимую энергию, Литовченко рекомендует увеличить калорийность питания. В рацион также стоит включать больше фруктов и овощей, заключил он.

Топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Роман Конев до этого рассказал «Газете.Ru», что во время долгих часов в офисном кресле грудная клетка зажимается, то же самое происходит с трапециевидной мышцей спины и мышцами, поднимающими лопатки. Чтобы этого избежать, он посоветовал выполнять упражнения — округление спины с руками за головой.

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