Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фитнес-тренер объяснил, как поддерживать себя в форме зимой

Тренер Литовченко: катание на коньках поможет поддерживать себя в форме зимой

close
Depositphotos

В холодное время года можно кататься на лыжах и коньках или играть в зимние игры, чтобы поддерживать себя в форме. Об этом рассказал фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко, передает Pravda.Ru.

По его словам, такие занятия также могут укрепить здоровье. Перед тренировками он советует выполнять разминку, чтобы не допустить получения травм. Заниматься спортом можно в любое удобное время, уточнил эксперт.

«Сочетайте физическую активность и правильное питание, следите за калорийностью пищи и увеличивайте уровень активности, выбирая подходящие зимние виды спорта», — говорится в сообщении.

Чтобы получать необходимую энергию, Литовченко рекомендует увеличить калорийность питания. В рацион также стоит включать больше фруктов и овощей, заключил он.

Топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Роман Конев до этого рассказал «Газете.Ru», что во время долгих часов в офисном кресле грудная клетка зажимается, то же самое происходит с трапециевидной мышцей спины и мышцами, поднимающими лопатки. Чтобы этого избежать, он посоветовал выполнять упражнения — округление спины с руками за головой.

Ранее стало известно, какой вид спорта является национальным в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами