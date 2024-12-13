В Новосибирске молодые люди устроили поездку на ватрушке по дороге и попали на видео

В Новосибирске молодые люди устроили поездку на ватрушке по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

Инцидент произошел по дороге возле Октябрьского моста. На кадрах с места инцидента заметно, как два юноши сели на одну ватрушку, которая была привязана к автомобилю.

В какой-то момент трос отцепился от средства передвижения, и пассажиры упали на дорогу. Судя по видео, каких-либо серьезных травм они не получили – молодые люди сами поднялись.

Как сообщает НГС, в таком случае к ответственности могут привлечь и катавшихся на ватрушке людей, и водителя, так как он нарушил правила перевозки пассажиров. В рамках статьи для первых предусмотрен штраф в размере 500 рублей, для второго – 1000 рублей.

До этого в Красноярске две девушки серьезно пострадали в подобной ситуации. Компания привязала ватрушку к машине, после чего две пассажирки поехали за машиной по дороге, но врезались в иномарку, ехавшую по встречной полосе. Спасти подруг не удалось.

Ранее красноярский блогер провез на тюбинге для катания приятеля с фейерверком и попал на видео.