Мигрант обокрал разводчика баранов и стал фигурантом уголовного дела

В Новосибирской области за кражу баранов перед судом предстанет иностранец. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, гражданин Узбекистана дважды незаконно проник на чужую территорию и обокрал разводчика скота.

Злоумышленник знал, что мужчина занимается разведением баранов и содержит отару в неохраняемом ангаре. Воспользовавшись ситуацией, в сентябре 2024 года мигрант ночью подогнал к ангару машину, загрузил туда 15 баранов и украл. Через две недели он аналогичным способом увез еще 13 голов скота.

«Потерпевший опознал похищенных баранов по особым отметкам, которые предусмотрительно были им сделаны заранее», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый вину не признал, но правоохранители собрали достаточно доказательств по делу, и вскоре фигурант предстанет перед судом. На автомобиль обвиняемого наложен арест.

Ранее в Омской области ГИБДД задержала Nissan с восемью баранами в салоне.