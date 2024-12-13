Экс-сотрудница академии в Петербурге отдала мошенникам почти 15 млн рублей

В Петербурге аферисты обманули экс-сотрудницу местной академии и убедили ее передать им более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По словам 45-летней пострадавшей, сначала с ней связался человек, который представился заместителем главы академии. Он рассказал о проверке бывших сотрудников учреждения на причастность к экстремизму. Неизвестный добавил, что с экс-работницей должны связаться представители ФСБ.

Позже женщину убедили в том, что неизвестные пытались отправить ее средства на Украину. Чтобы злоумышленники не смогли получить деньги, россиянка должна была передать сбережения курьеру.

Мошенники общались с женщиной в период с 3 по 11 декабря, за это время они выманили у пострадавшей 14,9 миллиона рублей. Экс-сотрудница академии поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.

Решается вопрос о возбуждении дела. На данный момент злоумышленников ищут.

Ранее в Татарстане задержали группу обнальщиков, заработавших на махинациях более 43 млн рублей.