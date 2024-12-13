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Москвичам рассказали, за сколько можно заказать Деда Мороза на дом

«КП»: Деда Мороза на дом в Москве можно заказать за пять тысяч рублей

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Shutterstock

Заказать Деда Мороза на дом в Москве в среднем можно за 5 тыс. рублей, он подарит ребенку подарок, послушает стихотворение и поводит с ним хоровод вокруг елки. Об этом узнала kp.ru.

В агентстве «Морешоу» уточнили, что стоимость такой услуги будет ниже на 15%, если забронировать актеров заранее, до середины декабря.

«Классическая новогодняя программа самая востребованная. Она рассчитана для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Можно выбрать разную продолжительность выступления: 30 минут, час и два часа», — сообщили в агентстве «Морозко».

Если родители хотят показать своим детям шоу с живыми змеями, такая программа обойдется им в сумму от 7 тыс. рублей. Помимо этого, им доступны катания на оленях, шоу мини-пигов, новогодний VR-турнир, морозное шоу, новогодние мастер-классы, стоимость такой услуги начинается от 15 тыс. рублей.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина до этого рассказала «Газете.Ru», что в России растет спрос на новогодних актеров или аниматоров — Деда Мороза и Снегурочку. Потребность в них сохраняется на протяжении всего новогоднего сезона — с начала декабря по 8 января. В роли Деда Мороза можно заработать в среднем от 120 тыс. до 200 тыс. рублей за этот период.

Ранее россиянам рассказали, как отправить письмо Деду Морозу, чтобы оно точно дошло.

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