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В Новосибирске остались без тепла 29 многоквартирных домов

СГК: в Новосибирске остались без отопления 29 многоквартирных домов

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Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске продолжают оставаться без отопления 29 многоквартирных домов. Об этом сообщается в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).

Сообщается, что в ходе плановых осмотров на теплосетях были выявлены значительные дефекты, из-за чего ремонтные работы будут закончены следующей ночью. Ожидается, что ремонтные работы на улице Немировича-Данченко, где остаются без света девять жилых домов, будут проходить до 2:00 14 декабря, а на улице Алейская — до 1:00 14 декабря. Там без света остаются еще 20 многоквартирных домов.

12 декабря сообщалось, что в Новосибирске в домах на четырех улицах более суток не было отопления. По словам журналистов, без отопления остались дома на улицах Ипподромской, Лескова, Военной и Кирова. По предварительной информации, отопление обещают дать к 16:00 по местному времени (12:00 мск).

При этом в мэрии Новосибирска заявили «Газете.Ru», что, по данным единой дежурной диспетчерской службы города, для определения и устранения дефекта отключения начались с 18 часов 11 декабря.

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