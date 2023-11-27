В ДНР остались без электричества полмиллиона человек

Снегопад оставил без электричества полмиллиона человек в ДНР. Об этом сообщает министерство угля и энергетики республики в своем Telegram-канале.

Сообщается, что вечером 26 ноября без света были 20,5 тыс. человек, а уже утром 27 ноября на территории ДНР оказались обесточены более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, что лишило напряжения 525 тыс. человек.

«В первую очередь организовано подключение медицинских учреждений и водоотливов шахт. Специалисты просят жителей Республики с пониманием отнестись к ситуации, восстановительные работы ведутся, энергоснабжение будет восстановлено в максимально короткие сроки», — подчеркнули в министерстве.

Сообщается, что восстановлением электросетей занимаются около ста аварийно-восстановительных бригад и 54 единицы спецтехники.

До этого стало известно о запрете на въезд грузовиков в Киев из-за снегопада.

Ранее половина Донецка и Мариуполь оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ.