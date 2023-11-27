Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР остались без электричества полмиллиона человек

Минугля: снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР

close
100%
МЧС ЛНР

Снегопад оставил без электричества полмиллиона человек в ДНР. Об этом сообщает министерство угля и энергетики республики в своем Telegram-канале.

Сообщается, что вечером 26 ноября без света были 20,5 тыс. человек, а уже утром 27 ноября на территории ДНР оказались обесточены более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, что лишило напряжения 525 тыс. человек.

«В первую очередь организовано подключение медицинских учреждений и водоотливов шахт. Специалисты просят жителей Республики с пониманием отнестись к ситуации, восстановительные работы ведутся, энергоснабжение будет восстановлено в максимально короткие сроки», — подчеркнули в министерстве.

Сообщается, что восстановлением электросетей занимаются около ста аварийно-восстановительных бригад и 54 единицы спецтехники.

До этого стало известно о запрете на въезд грузовиков в Киев из-за снегопада.

Ранее половина Донецка и Мариуполь оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий