Церковный праздник в Мексике окончился массовыми травмами и ожогами

На церковном празднике в Мексике взорвалась пиротехника, из-за чего травмы и ожоги получили около 30 человек. Об этом сообщает аккаунт министерства здравоохранения Мексики в социальной сети X.

«По первоначальным данным, пострадали 30 человек, из которых 16 получили серьезные ранения, большинство госпитализированы в больницу Арселии. Трое несовершеннолетних пациентов были переведены в другие больницы в связи с тяжестью ожогов», — сообщили в минздраве Мексики.

Уточняется, что взрывы произошли внутри церкви в муниципалитете Тлальчапа во время торжеств в честь Девы Марии Гваделупской. По утверждению губернатора региона Эвелин Сальгадо, пожар и взрывы произошли из-за неправильного обращения с пиротехникой.

Депутат МО Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить запуск фейерверков во дворах.

В том числе, по его мнению, нужно запретить делать это рядом с АЗС и парковками, медучреждениями и разработать рекомендации по оборудованию безопасных площадок для запуска фейерверков.

Ранее россиянам назвали главные правила выбора безопасных фейерверков.