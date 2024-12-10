Ветеран боевых действий набрал миллионных кредитов и перевел деньги мошенникам

В Санкт-Петербурге прокуратура вступилась за ветерана боевых действий, которого обманули телефонные мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, с ноября 2022 года по февраль 2023 года мужчина под воздействием аферистов оформил четыре кредита в разных банках на общую сумму 3 млн рублей, после чего перечислил их на счета звонивших.

Осознав, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию.

Петербуржца направили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в те моменты мужчина ошибочно оценил ситуацию и был не способен понимать суть и значение совершаемых им действий и оказать злоумышленникам сопротивление.

Прокуратура встала на сторону заявителя и обратилась в суд с иском о признании кредитных договоров недействительными.

«Одно исковое заявление уже рассмотрено и удовлетворено, результаты рассмотрения еще трех исковых заявлений остаются на контроле прокуратуры района», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в России вступил в силу закон о списании просроченных кредитов участников СВО.