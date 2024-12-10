Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеран боевых действий набрал миллионных кредитов и перевел деньги мошенникам

В Петербурге ветеран боевых действий набрал кредитов и перевел 3 млн аферистам

close
Depositphotos

В Санкт-Петербурге прокуратура вступилась за ветерана боевых действий, которого обманули телефонные мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, с ноября 2022 года по февраль 2023 года мужчина под воздействием аферистов оформил четыре кредита в разных банках на общую сумму 3 млн рублей, после чего перечислил их на счета звонивших.

Осознав, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию.

Петербуржца направили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в те моменты мужчина ошибочно оценил ситуацию и был не способен понимать суть и значение совершаемых им действий и оказать злоумышленникам сопротивление.

Прокуратура встала на сторону заявителя и обратилась в суд с иском о признании кредитных договоров недействительными.

«Одно исковое заявление уже рассмотрено и удовлетворено, результаты рассмотрения еще трех исковых заявлений остаются на контроле прокуратуры района», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в России вступил в силу закон о списании просроченных кредитов участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами