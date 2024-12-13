Названы сотрудники, которые точно не получат новогодние премии

В первую очередь без финансового поощрения останутся ленивые (38%) и безответственные (32%) сотрудники. Также руководители компаний уверяют, что лишат бонуса тех, кто не выполняет поставленные задачи (25%) или нарушает правила компании (24%). Такие данные следуют из результатов опроса «Консоль.Про», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Свыше трети (39%) опрошенных предпринимателей заверяют, что планируют выплатить новогодние премии в 2024 году. При этом, половина из тех, кто не готов материально поощрять своих сотрудников, уверяют, что вообще ни разу не премировали подчиненных. Чаще всего о выплатах своей команде новогодних бонусов заявляли предприниматели из Москвы (51%), Новосибирска (50%) и Перми (47%).

Половина опрошенных предпринимателей (55%) выступают за то, чтобы справедливо распределять премии между всеми сотрудниками, тогда как 32% считают, что ее достойны исключительно фавориты. Большинство руководителей платят в качестве премии свыше 20% от месячного заработка — такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных. Еще 32% не готовы жертвовать суммой более 10% от зарплаты подчиненного, а каждый пятый варьирует размер бонуса в диапазоне от 10 до 20 процентов.

Предприниматели назвали специалистов, которые больше других достойны премий в 2024 году. Почти половина респондентов (48%) выбрали продажников, еще 10% намерены поощрить управленцев и лидеров подразделений, а 8% — ИТ-специалистов. Чуть меньше респондентов (7%) выбрали маркетологов, рекламщиков и пиарщиков.

Интересно, что 72% будут платить премии исключительно официально работающим в компании специалистам. Каждый пятый (20%) рассматривает возможность поощрения внештатных исполнителей. Практически у трети из них (29%) заложен процент от стоимости проекта для премирования сотрудников вне штата, еще у 15% есть фиксированная стоимость для таких бонусов. При этом 47% предпринимателей предпочитают устанавливать премии как обязательный пункт в работе с внештатными исполнителями. Лишь 23% придерживаются устных договоренностей или предпочитают устраивать «сюрприз» сотрудникам. Также 15% предпринимателей отметили, что обязательно заплатят премию себе.

При этом мужчины оказались более щедрыми руководителями, чем женщины — 47% руководителей мужского пола планируют выплатить премии сотрудникам, тогда как среди женщин-руководителей всего 29% готовы премировать подчиненных.

«По закону внештатным специалистам нельзя платить премии — это признак трудовых отношений. У налоговой есть список признаков, по которым она может переквалифицировать отношения между бизнесом и внештатником в трудовые. Один из них — это предоставление социальных гарантий, например, премии, отпуска, больничного и декрета. А еще премирование — это термин из трудового законодательства. Используя это слово, например, в чеке самозанятого, вы оставляете ФНС знак о том, что компанию нужно проверить», — отметил Михаил Провизион, основатель платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про».

Ранее были названы три сферы, которые будут остро нуждаться в трудовых мигрантах в 2025 году.