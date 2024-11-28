Ребенок зацепился за эскалатор и упал, пытаясь повторить увиденный в TikTok трюк

В Париже ребенок упал с эскалатора, пытаясь воспроизвести видео с TikTok. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным газеты, инцидент произошел днем 27 ноября в торговом центре, расположенном недалеко от вокзала Сен-Лазар в 9-м округе Парижа. Школьники гуляли по ТЦ дружной компанией, когда один из них схватился за поручень эскалатора, намереваясь повторить трюк, увиденный в TikTok.

Добравшись таким способом до самого верха, он ударился о балюстраду, опоясывающую коридор на верхнем этаже, и рухнул вниз с пятиметровой высоты. Очевидцы говорят, что мальчик не упал на кафельный пол, так как прямо под эскалатором стоял стол, окруженный барными стульями. Тем не менее школьник получил множественные переломы.

«Он упал на один из табуретов. Раздался грохот, а потом мы слышали его крики в течение двух-трех минут», — рассказал один из свидетелей.

Затем ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Ранее в Индии слон напал на мужчину, который хотел сделать с ним селфи.