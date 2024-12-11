Россиянин сломал невесте челюсть накануне свадьбы

Житель Сочи может получить три года колонии за избиение своей возлюбленной накануне свадьбы. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Жених поссорился со своей невестой перед свадьбой, в ходе конфликта мужчина несколько раз ударил девушку кулаком в лицо. Пострадавшая получила перелом челюсти. В отношении сочинца было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Домашнему тирану может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что пьяный россиянин выбил жене оба глаза цветочным горшком. Нетрезвый житель Фокино поссорился с женой, в ходе конфликта мужчина схватил пластиковый цветочный горшок и ударил им женщину по лицу. Потерпевшая лишилась зрения. Спустя несколько недель домашний тиран, зная, что жена не видит левым глазом, снова избил ее, специально нанеся удары в правый глаз, что привело к полной слепоте. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

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Ранее россиянин обстрелял из травматики нового сожителя бывшей возлюбленной.