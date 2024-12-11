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Россиянин сломал невесте челюсть накануне свадьбы

В Сочи будут судить жениха, сломавшего невесте челюсть перед свадьбой

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Depositphotos

Житель Сочи может получить три года колонии за избиение своей возлюбленной накануне свадьбы. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Жених поссорился со своей невестой перед свадьбой, в ходе конфликта мужчина несколько раз ударил девушку кулаком в лицо. Пострадавшая получила перелом челюсти. В отношении сочинца было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Домашнему тирану может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что пьяный россиянин выбил жене оба глаза цветочным горшком. Нетрезвый житель Фокино поссорился с женой, в ходе конфликта мужчина схватил пластиковый цветочный горшок и ударил им женщину по лицу. Потерпевшая лишилась зрения. Спустя несколько недель домашний тиран, зная, что жена не видит левым глазом, снова избил ее, специально нанеся удары в правый глаз, что привело к полной слепоте. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

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Ранее россиянин обстрелял из травматики нового сожителя бывшей возлюбленной.

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