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На Алтае жена простила мужа, который душил ее, сдавив горло ногой

В Алтайском крае суд прекратил дело мужчины, который напал на жену и душил ее

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Depositphotos

Супруги из Камня-на-Оби помирились после того, как муж встал на шею жене, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

В октябре текущего года пара поссорилась, и разгневанный мужчина толкнул жену на пол. На этом он не остановился и перекрыл женщине доступ воздуха, наступив ногой на ее шею. Нападавший был физически сильнее и находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому жертва испугалась за свою жизнь.

В итоге потерпевшей все же удалось спастись, после чего она обратилась в полицию. Действия мужчины были квалифицированы по статье об угрозе причинением тяжкого вреда здоровью.

Однако на суде женщина заявила, что простила супруга, и попросила остановить рассмотрение дела. Подсудимый еще раз принес свои извинения потерпевшей, и дело было прекращено за примирением сторон.

Ранее мужчина столкнул жену со скалы и потребовал у нее многомиллионную компенсацию за развод.

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