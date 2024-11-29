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В Петербурге ограничили в свободе женщину, по вине которой муж выпил уксус

В Петербурге жена напоила мужа уксусом и получила год ограничения свободы

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Shutterstock

Петербурженку, напоившую мужа уксусом, ограничили в свободе на один год, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Красногвардейский районный суд вынес приговор Маргарите Титовой, которая, как доказало обвинение, решила отомстить мужу после ссоры и напоила его уксусом. По версии следствия, инцидент произошел 29 мая этого года на улице Передовиков, тем вечером мужчина вновь выпил, чем разозлил супругу. На ее упреки и уговоры бросить пить он уже не реагировал, и женщина задумала проучить мужа.

«С целью способствования отказу супруга от дальнейшего употребления, [Титова] поставила бутылку с уксусной кислотой на нижнюю полку дверцы холодильника, где хранились спиртные напитки, расположенного на кухне, допуская, что он может ее выпить, но не зная о последствиях, после чего покинула данное помещение», — говорится в материалах дела.

Ни о чем не подозревающий муж Титовой взял бутылку с уксусом и глотнул содержимое, намереваясь выпить водки, но получил химический ожог слизистой оболочки полости рта, гортани, глотки, пищевода, желудка, кожи шеи, верхней трети груди, задней поверхности области правого плечевого сустава. Последствия оказались для мужчины фатальными. Суд признал вину женщины и назначил ей наказание виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Ранее суд оставил на свободе россиянина, который избил женщину поленом «в воспитательных целях».

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