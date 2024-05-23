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Ветеринар объяснила, как ухаживать за домашними черепахами

Ветеринар Кузина: домашним черепахам требуется особый уход

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Wikimedia Commons

Домашним черепахам необходим особый уход, так как российский климат непривычен для них, что грозит развитием сложных заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по экзотическим животным, ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина.

По ее словам, в уходе особо нуждаются пресноводные черепахи — им нужен просторный террариум с пространством для плавания и островком, где можно погреться под лампой. Кроме того, важно установить аппаратуру для фильтрации и нагрева воды и регулярно менять ее.

При этом сухопутные черепахи нуждаются в постоянном наблюдении. Хозяевам важно вовремя проводить коррекцию «клюва», потому что, если роговые пластины пасти переросли, они будут мешать рептилии нормально питаться. При отсутствии жалоб любых черепах все равно необходимо показывать врачу раз в полгода или год на осмотр, заключила Кузина.

Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна до этого предупредили об опасных патогенах, которыми можно заразиться от домашних птиц, черепах и даже аквариумных рыбок. Контакт с черепахами, по их словам, опасен из-за сальмонеллы, которая представляет наибольшую угрозу для маленьких детей.

Ранее сообщалось, что мужчина украл у соседки красноухую черепаху и сварил из нее суп.

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