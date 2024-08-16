Главу ФБК Певчих и бывшего пресс-секретаря Навального Ярмыш внесли в список террористов

Бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) и главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из списка, опубликованного на сайте федерального органа.

Причины их внесения в реестр не уточняются.

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих и еще трех участников ФБК: Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову.

Певчих обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

Низовцева и Ярмыш — в участии в экстремистском сообществе и распространении фейков о ВС РФ, а Бирюкова — в публичных призывах к теракту, публичном оправдании или пропаганде терроризма. В январе МВД переобъявило бывшего пресс-секретаря Навального в розыск.

Всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания.

Ранее на экс-главу ФБК Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) напали в Литве.