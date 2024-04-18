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В Кремле ответили на вопрос о всплеске домашнего насилия в России на фоне СВО

Песков: в России нет тенденций с домашним насилием, вызывающих беспокойство

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В России нет тенденций с домашним насилием, вызывающих беспокойство, правоохранительные органы подобное не фиксируют. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, есть ли в Кремле статистика о возможном всплеске домашнего насилия, в том числе с участием ветеранов специальной военной операции.

Представитель Кремля отметил, что на днях президент РФ Владимир Путин принимал участие в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

«И среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В апреле парламент Казахстана принял закон об ужесточении наказания за семейное насилие. В 2017 году республика декриминализовала его, как и Россия. В прошлом году бывшего казахстанского министра задержали за жестокое обращение с женой — суд над ним всколыхнул общественность и заставил всю страну заговорить о проблеме. Теперь власти возвращают уголовную ответственность за такие преступления. Согласно статистике, в России ситуация с домашним насилием гораздо более тревожная. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин получил пожизненное за надругательство над детьми вместе с женой.

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