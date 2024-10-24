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Путин сравнил мир с семьей, в которой иногда происходят драки

Путин: мир похож на семью, в которой иногда происходят скандалы и драки

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Мировая арена похожа на большую семью, в которой иногда происходят скандалы, заявил на полях казанского саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин. Его цитирует «Лента.ру».

«Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», — сказал Путин, комментируя слова генсека ООН Антониу Гуттериша.

Он подчеркнул, что создание благоприятной атмосферы в международных отношениях является целью БРИКС, которую объединение намерено достичь путем взаимодействия с ООН.

До этого Путин заявил, что переход к многополярному миру оказался трудным, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать западные страны. По его словам, Запад стремится сдержать конкурентов в Африке, Азии и Латинской Америке при помощи незаконных санкций, протекционизма, манипуляций на рынках и вмешательства во внутренние дела.

Ранее в МИД РФ назвали БРИКС дверью в будущее.

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Саммит БРИКС в Казани
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