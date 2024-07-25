Полицейский прыгнул на голову мужчины во время задержания и попал на видео

Полицейский был отстранен от работы после того, как он жестоко обошелся с задержанным в аэропорту Манчестера. Об этом сообщает Metro.

На кадрах с места инцидента женщина в платке склонилась над лежащим на полу мужчиной. В это же время двое полицейских применяют к нему электрошокер, а затем один из них дважды пинает задержанного по голове и давит коленом на спину. После этого пострадавшего заковывают в наручники.

Видео получило широкое распространение в соцсетях и возмутило общественность. В полиции объяснили, что перед инцидентом пострадавший был одним из тех, кто устроил потасовку во 2-м терминале аэропорта и сломал женщине-офицеру нос, оказав сопротивление при задержании. Злоумышленники также пытались отобрать у правоохранителей оружие. В итоге четверо человек были арестованы на месте за хулиганство и нападение на представителей власти.

Тем не менее полиция была вынуждена признать, что полицейский, попавший на видео, превысил свои полномочия. В конце концов его отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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