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Диетолог рассказала, что повышает калорийность салатов и закусок

Диетолог Ионова: майонез повышает калорийность салатов и закусок

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Depositphotos

Майонез значительно повышает калорийность салатов и закусок. Об этом рассказала диетолог, директор клиники доктора Ионовой Лидия Ионова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, избыточные калории могут давать и другие продукты, все будет зависеть от конкретного рецепта.

«В «Селедке под шубой» — сама селедка, потому что она жирная, картофель, отварная свекла. <...> Дело не только в калориях, а в составе, что мы получаем, какие питательные вещества из салата. Вот здесь приготовленные картофель, свекла и морковь имеют высокий гликемический индекс в отличие от любых сырых овощей. И от тех же зеленых листьев, огурцов, перцев, помидоров, сельдерея, редиски», — отметила Ионова.

Она посоветовала заменять магазинный майонез на свежеприготовленный соус, а также следить за источниками жиров и их количеством в блюде, чтобы снижать его калорийность.

Исследование «Х5 Клуба», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что майонез занимает всего лишь третье место в топе любимых заправок, а главный салат России — это сельдь под шубой.

Ранее россиян предупредили, что риск загрязнения блюд опасными бактериями возрастает летом.

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