Врач напомнил о правилах катания с зимних горок

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев в эфире «Радио 1» напомнил о правилах катания с зимних горок. Он подчеркнул, что для развлечения важно выбирать только специально оборудованные склоны, чтобы избежать риска столкнуться с неожиданным препятствием и получить травмы.

Особенно внимательными, по его словам, нужно быть при катании на тюбинге («ватрушке»), поскольку им трудно управлять, а скорость набирается высокая.

«Это обязательно требует внимания и контроля со стороны взрослых. Если ребенок все-таки ушибся, то нужно вызвать скорую помощь. Врач оценит степень повреждения, окажет первую помощь и напишет направление в стационар или в травмпункт. Если ребенок потерял сознание, то нужно минимизировать его движение, не перетаскивать, а ждать скорой помощи», — отметил Григорьев.

Также он посоветовал надевать удобную нескользящую обувь, чтобы безопасно взбираться на склон.

Недавно для школьника из Хакасии катание на тюбинге закончилось реанимацией.

Инцидент произошел в Боградском районе республики. По информации полиции, 12-летний подросток катался на «ватрушке» на необорудованной снежной горке. После прогулки ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В пресс-службе МВД призвали родителей лучше следить за детьми, а также проводить беседы об опасности рискованного катания с необорудованных склонов.

Ранее в Сургуте ребенок попал в реанимацию, скатившись с горки.