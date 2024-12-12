Украинец отказался петь гимн Австрии, и ему отказали в гражданстве

Украинский беженец получил отказ в выдаче гражданства от земельного правительства в Австрии после своего отказа петь государственный гимн на церемонии его вручения. Об этом пишет газета Kurier.

«Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства», — говорится в публикации.

Как заявил вице-президент округа Баден Удо Ландбауэр, любой, кто отказывается идентифицировать себя с Австрией, лишь показывает, что «он не желает принять основные принципы государства». Издание со ссылкой на советника по вопросам убежища Кристофа Луиссера (FPÖ) пишет, что принятое решение об отзыве гражданства является «самоочевидным и юридически обязательным».

Незадолго до этого сообщалось, что власти Ирландии решили начать выселять беженцев с Украины, которые не проживают в предоставленном государством жилье. Телеканал RTE со ссылкой на источник в департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи сообщал, что беженцы могут покинуть пункт временного проживания только в «исключительных ситуациях». В случае отсутствия извещения об отъезде будет рассматриваться отказ в размещении.

Ранее в Раде заявили, что более миллиона украинцев нелегально покинули страну.