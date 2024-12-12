Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинец отказался петь гимн Австрии, и ему отказали в гражданстве

Kurier: украинцу отказали в выдаче гражданства Австрии после отказа петь гимн

close
Depositphotos

Украинский беженец получил отказ в выдаче гражданства от земельного правительства в Австрии после своего отказа петь государственный гимн на церемонии его вручения. Об этом пишет газета Kurier.

«Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства», — говорится в публикации.

Как заявил вице-президент округа Баден Удо Ландбауэр, любой, кто отказывается идентифицировать себя с Австрией, лишь показывает, что «он не желает принять основные принципы государства». Издание со ссылкой на советника по вопросам убежища Кристофа Луиссера (FPÖ) пишет, что принятое решение об отзыве гражданства является «самоочевидным и юридически обязательным».

Незадолго до этого сообщалось, что власти Ирландии решили начать выселять беженцев с Украины, которые не проживают в предоставленном государством жилье. Телеканал RTE со ссылкой на источник в департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи сообщал, что беженцы могут покинуть пункт временного проживания только в «исключительных ситуациях». В случае отсутствия извещения об отъезде будет рассматриваться отказ в размещении.

Ранее в Раде заявили, что более миллиона украинцев нелегально покинули страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами