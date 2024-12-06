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В Раде заявили, что более миллиона украинцев нелегально покинули страну

Депутат Рады Скороход: с Украины нелегально уехали около 1,2 млн мужчин

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Около 1,2 млн украинских мужчин нелегально покинули страну. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход, передает украинское издание «Страна».

«У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали», — сообщила она, не уточнив период, за который упомянутое количество украинцев уехали из страны.

Как отметила Скороход, ими в том числе будет заниматься недавно созданное министерство единства, целью которого в том числе является учет голосов украинцев за рубежом на будущих выборах.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики заявил, что на Украине наблюдается нехватка мужского населения, из-за чего в специальной военной операции участвуют наемники со всего мира.

Ранее нежелающих воевать украинцев призвали отказаться от гражданства.

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