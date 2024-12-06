В Раде заявили, что более миллиона украинцев нелегально покинули страну

Около 1,2 млн украинских мужчин нелегально покинули страну. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход, передает украинское издание «Страна».

«У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали», — сообщила она, не уточнив период, за который упомянутое количество украинцев уехали из страны.

Как отметила Скороход, ими в том числе будет заниматься недавно созданное министерство единства, целью которого в том числе является учет голосов украинцев за рубежом на будущих выборах.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики заявил, что на Украине наблюдается нехватка мужского населения, из-за чего в специальной военной операции участвуют наемники со всего мира.

Ранее нежелающих воевать украинцев призвали отказаться от гражданства.