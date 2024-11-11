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В Ирландии выселяют беженцев с Украины, не проживающих в предоставленном жилье

RTE: Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном жилье

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Derick P. Hudson/Shutterstock/FOTODOM

Власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, которые не проживают в предоставленном государством жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTE.

По словам представителя департамента по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи, беженцы могут покинуть пункт временного проживания только в «исключительных ситуациях», которые должны быть одобрены группой по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции. Источник отметил, что в случае отсутствия извещения об отъезде будет рассматриваться отказ в размещении.

В эфире телеканала отметили, что такой способ помогает властям не «платить за пустые койки».

В октябре 2023 года власти Ирландии приостановили действие положения об «отсутствии», которое позволяло украинцам уезжать в течение полугода на срок до семи дней. В прошлом году на территории страны проживали 60 тыс. человек. С того момента их число сократилось вдвое.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к уехавшим согражданам с призывом возвращаться в страну и подписывать контракт с ВСУ. По его словам, миллионы беженцев уехали из страны, однако сотни тысяч вернулись, чтобы «защищать свою страну».

Ранее в Раде решили наказать уехавших с Украины депутатов.

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